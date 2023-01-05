Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar 18 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında tutuklananlara yenileri eklendi.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

DÜN TUTUKLANANLAR ARASINDA BİR İSİM DİKKAT ÇEKİYOR

Dün de MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'yla birlikte M.U. ve M.Y. tutuklanmıştı. E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİLİKLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.