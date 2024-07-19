Sinan Ateş davasında istenen cezalar belli oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında görülen davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklarken, duruşma ertelendi.

İstenen cezalar belli oldu

Savcı, sanıklar E.Ö., V.B. ve S.K.’un ‘müşterek fail’ olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Sinan Ateş’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki S.B.’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsini istedi. Ö.’nün ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. D.Ç., T.D. hakkında ‘suça azmettiren’ olarak ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşma 30 Eylül'e ertelendi

Bir sonraki duruşmayı 30 Eylül 2024 tarihine erteleyen mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.