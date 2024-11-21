Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı

Eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırı emri veren ve sonrasında ev hapsi cezasına çarptırılan zanlı ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp elektronik kelepçeyi çıkartıp kaçtı.

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırı emri veren S.B., elektronik kelepçe takılıyken cinayet işledi. Eşi, ve eşinin sevgilisini öldüren S.B., kaçtı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV ekranlarında açıkladığına göre, saldırgan S.B.'un eşini ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı. S.B.’un arandığı belirtildi.

SELMA ATEŞ'E SALDIRMIŞTI

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim'de karar için ara verildiği esnada Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, annesi ve diğer kız kardeşiyle beraber bahçede otururken Mertcan Kılıç adlı saldırganın saldırısına uğramış Kılıç, olaya müdahale eden Selma Ateş Kazanç'ın eşine de saldırıda bulunmuştu. Saldırgan Mertcan Kılıç’ı S.B.’un 3 bin lira karşılığında azmettirdiği ortaya çıkmış, tutuklanan S.B.'un daha sonra ev hapsine karar verilmişti.

(Kaynak)