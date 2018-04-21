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  4. 21 Nisan 2018 10:24

Sınavlardan 6 bin kripto FETÖ'cü çıktı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde FETÖ’nün 6 bin askere sınav sorularını sızdırdığı belirlendi.

Sınavlardan 6 bin kripto FETÖ'cü çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü incelemede 2012’den itibaren tüm askeri sınavlar mercek altına alındı. Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre Başsavcılık ve istihbarat birimlerince yapılan detaylı çalışmalar sonuçlanarak raporu hazırlandı.

KHK İLE İHRAÇ EDİLECEKLER 

Sonuçlara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde 6 bine yakın personelin FETÖ’nün sızdırdığı sınav sorularını aldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin önceki gün açıkladığı ‘TSK’da FETÖ bağlantılı 3 bin kripto personel KHK ile ihraç edilecek’ açıklamasının bu soruşturmayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

HÂLÂ AKTİF OLANLAR VAR 

Sınav soruları sızdırılarak TSK’ya yerleştirilen şüphelilerin isimleri tek tek tespit edildi. Bazı şüphelilerin ise hala aktif olarak görevde oldukları belirlendi. Savcılık ilk olarak çok kritik görevde olanlara gözaltı kararı çıkarıyor. Yurt genelinde isimler belirlenip haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması bu çalışmaların bir örneği olarak ortaya çıkmıştı.  

2010’da Deniz Kuvvetleri'nde tespit edilmişti

Ankara, daha önce de 2010 yılı için yalnızca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ilişkin bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmada da Başsavcılık, 2010 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na giriş sınavları incelenmiş ve komutanlığa 2 bin 500 kişinin yerleştirildiği tespit edilmişti. 
 
 

Akşam

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