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  4. 25 Aralık 2020 17:29

Sinir krizi geçirdi, pencereden atlamaya kalkıştı

Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kızın kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini pencereden sarkıtarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşların kendilerini minder gibi açması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

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