Sınırda bomba bulundu ! Yol ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu, kenarında el yapımı bomba bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Balandı Köyü yakınlarında arama- tarama faaliyeti yürüten askerler, bugün öğle saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu kenarında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirildiği belirlenen el yapımı bombayı tespit etti. Karayolu trafiğe hemen kapatıldı ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgede bomba uzmanları çalışma yaparken, karayolunun her iki tarafında araç kuyrukları oluştu.



