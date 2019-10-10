Sınırdan acı haber geldi: 2 şehit! İlk şehit Suriyeli bir bebek!

Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken terör örgütü işgalinde olan bölgelerden Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan son açıklamada terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında biri bebek 2 kişinin şehit düştüğü belirtildi.

İşte Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan o açıklama:

Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı" denildi.

Harekatta hedef alınmayan bu binalardan yapılan saldırılara bu nedenle karşılık verilemediği belirtiliyor.

Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Canlı yayında havan saldırısı !

Suriye tarafından Türkiye'ye 170'den fazla havan ve roket mermisi atıldığı kaydedildi. Atılan mermilerin çoğunluğunun ABD ve Rus yapımı olduğu belirtiliyor.

Sınıra yakın bölgelerde belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.