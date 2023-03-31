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Sinop'ta dehşet! Baba ve oğlunu sokak ortasında katletti

Sinop'ta dehşet! Baba ve oğlunu sokak ortasında katletti
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Sinop'un Gerze ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, baba Erhan B.(42) ve oğlu Alperen B.(19) ile İsmail G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İsmail G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler sinop dehşet baba sokak
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