Sinop'ta oluşan hortum panik yarattı

Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, açık denizde oluşan iki hortum endişeye sebep olurken, hortumun kıyıya ulaşmadan kaybolduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Sinop açıklarında meydana gelen 2 adet hortum kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen hortumlar kıyıya ulaşmadan son buldu.

KIYIYA ULAŞMADAN SON BULDU

Sinop Akliman açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde aynı anda 2 hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.

DHA