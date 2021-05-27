Sır cinayeti iç çamaşırındaki kan detayı çözdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı. 26 yaşındaki gencin boğazını keserek öldüren katil zanlısının, maktulün babasına ait binada kiracı olan İbrahim G. olduğu ortaya çıktı.

Mersin'de 9 yıl önce limon bahçesinde işlenen esrarengiz cinayetin faili yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesine ailesiyle birlikte yaşayan Bilal K.'nin (26), 3 Kasım 2012 tarihinde Kuyubeleni mevkisinde limon bahçesinde boğazının kesilerek öldürülmesi olayına ilişkin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

KİRACILARINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Savcılık olayın yeniden incelenmesi için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturdu. Olay tarihinden bugüne kadar maktulün babasına ait 3 katlı binada kiracı olarak oturan şüpheli İbrahim G.'nin giymiş olduğu ve olaydan hemen sonra yıkadığı kıyafetler üzerinde ileri teknoloji kriminal inceleme gerçekleştirildi.

İÇ ÇAMAŞARINDAKİ KAN DETAYI YAKALATTI

Kriminal incelemede, şüpheliye ait iç çamaşırında maktule ait kana rastlanıldığının tespit edilmesi üzerine, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan şüphelinin emniyette yeniden ifadesi alındı. 2012 yılında Bilal K.'yi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 yıl önceki cinayete dair soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.

İHA