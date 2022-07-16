Sır ölüm! Eşini evin salonunda çıplak halde buldu

İzmit'te bir kişi dini nikahlı eşini evinin salonunda çıplak halde ölü olarak buldu. 63 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin K., ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞ

Nesrin K.'nin daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. K.'nin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA