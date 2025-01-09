Şirin'e cinsel istismarda bulunup öldürmüştü: Katilin cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de cinsel saldırıda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin'i öldüren katilin cezası belli oldu. Sanığın mahkeme başkanına, ''11 aydır cezaevindeyim. Verilecek cezadan bu süre düşecek mi?'' diye sorması şoke etti.

Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas H.'yi öldüren sanık M.Ö. 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.

Çağlayan'daki İstannbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Şirin H.'nin annesi Y.H. ile babası İ.H. ve ailenin avukatı katıldı. Tutuklu sanık M.Ö. ise duruşmaya SEGBİS ( Sevs ve Görüntü Bilişim Sitemleri) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, İstanbul Barosu avukatları, UCİM derneği avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulundfu.Mahkeme heyeti Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

'SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ OLDU'

Tutuklu sanık M.Ö. hakkındaki iddialar kendisine okunduktan sonra savunma yaptı. Ö., "Ne diyeceğimi bilmiyorum, aynen söylediğiniz gibi oldu. Savunmalarıma ekleyecek bir şeyim yok . Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur" dedi.

'BU KATİLİN KIZIMIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK'

Baba İ.H., "O gün ben adliyeydim, eski bir dosyamdan dolayı adliyede çalışıyordum. Saat 5’ten sonra eve gittim. Eşim Y., çocuğumun kaybolduğunu söyledi. Eşim ve kızımla çocuğumuzu aramaya başladık, karakola gittik. Birçok karakola gittik, aranmayacak yer bırakmadık. Daha sonra sabah kolluk kuvvetleri kızımın bulunduğunu söylediler. Bu katilin kızımızı öldürdüğünü öğrendik. Sonuna kadar şikayetçiyim. Ben M.Ö.’yü tanımıyorum." dedi.

'ÇOCUĞUMU GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ÖLDÜRÜYOR'

Söz hakkı verilen Anne Y.H. ise, "Kızım 1 saat içinde kayboldu. Elektrik faturasını ödemeye gitmiştim geldiğimde yoktu. Bu şahıs kızımı kandırıyor alıyor mezarlığa götürüyor. 6 yaşındaki çocuğumu gözlerinin içine bakarak öldürüyor, 2 aydır sesini duymuyorum, gözümün yaşı dinmedi. Sonuna kadar şikayetçiyim." dedi. Mağdur avukatı sanık M.Ö.’nün üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Barosu avukatları, UCİM derneği avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme heyeti sadece Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.Ö. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Ö. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezasına hükmetti.

SANIKTAN PİŞKİN SORU

Sanık M.Ö.'nün henüz cezası açıklanmadan mahkeme başkanına "11 aydır cezaevindeyim. Verilecek cezadan bu süre düşecek mi?" diye sorması "pes" dedirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli Feriköy'de 31 Ekim 2024 tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas H.'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas H.'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Ö. ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi, vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık Ö.'nün, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'Cinsel amaçla çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DHA