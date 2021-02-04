Şırınga çikolatadan ölümde flaş gelişme

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Umut Bilgi'nin ölümünde 5 kişi taksirle adam öldürmekten suçlandı.
Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüyle ilgili davada 5 kişi taksirle adam öldürmekle suçlandı.
Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.
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