Meteoorloji'den İstanbul'a bir uyarı daha !
Meteoorloji'den İstanbul'a bir uyarı daha !
Parayla satılan poşetler hakkında yeni öneri !
Parayla satılan poşetler hakkında yeni öneri !
Türkiye 2019'da kriz mi yaşayacak ? Uzmanlardan uyarı...
Türkiye 2019'da kriz mi yaşayacak ? Uzmanlardan uyarı...
Çalışanlara kötü haber ! Maaşlardan %15 değil %20 vergi ödeyeceğiz
Çalışanlara kötü haber ! Maaşlardan %15 değil %20 vergi ödeyeceğiz
Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı ! Bu sefer fena geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı ! Bu sefer fena geliyor
Bunu yaparsanız poşete ücret ödemeyeceksiniz
Bunu yaparsanız poşete ücret ödemeyeceksiniz
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
iPhone XS Max cebinde patladı ve alev aldı
iPhone XS Max cebinde patladı ve alev aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Ocak 2019 16:09

Şirket müdürüne silahlı saldırı

Kocaeli'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şirket müdürüne silahlı saldırı düzenlendi.

Şirket müdürüne silahlı saldırı
A+ A-

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda nakliye firmasında müdürlük yapan Umut Duran adlı şahıs, yanına yaklaşan araçtan açılan ateş sonucunda kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Umut Duran ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen ağır yaralı Umut Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

şirket müdürü , saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM