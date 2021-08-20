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Şırnak'ın firari eski belediye başkanı yakalandı

Şırnak'ın firari eski belediye başkanı yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı olduğu dönemde çukur olayları sırasında görevden alınan ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma ile görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama kararı bulunan firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan, düzenlenen operasyonla yakalandı.

HDP'nin Şırnak Belediye Başkanı olduğu dönemde görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Serhat Kadirhan için güvenlik güçleri çalışma yaptı.

GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 10 ayrı arama kaydı bulunan Serhat Kadirhan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadirhan'ı kaldığı evde yapılan aramada 7 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek ve 1 adet ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kadirhan, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 

Etiketler belediye belediye başkanı şırnak
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