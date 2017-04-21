Şırnak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki tepe üs bölgeleri arasında bugün 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LI SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Böylece 6 terörist ile birlikte Şırnak'ta 3 gündür sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi. Bölgede operasyonlar sürüyor.