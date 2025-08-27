Şırnak'ta korkunç olay: Galericiyi döve döve öldürdüler!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, mezarlık yanında darbedilmiş halde bulunan galerici D.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ofis Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapılan kontrolde darbedildiği belirlenen D.D., ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. D.’nin cenazesi otopsi için Şırnak’a gönderildi.

D.’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA