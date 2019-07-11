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  4. 11 Temmuz 2019 23:04

Şırnak'ta terör saldırısı: 3 bekçi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda 3 bekçi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ta terör saldırısı: 3 bekçi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı.

Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.

AA

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