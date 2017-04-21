  1. 21 Nisan 2017 22:17

Şırnak'tan bir acı haber daha: 1 asker şehit 1 yaralı

Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu 1 askerimiz yaralandı.

Şırnak'tan bir acı haber daha: 1 asker şehit 1 yaralı
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Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 29 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.

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İHA

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