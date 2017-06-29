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  4. 29 Haziran 2017 15:27

Şişli'de banka soygunu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir banka şubesinden 100 bin lira ile yüklü miktarda dövizi alan silahlı soyguncu kayıplara karıştı.

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Şişli'de bir banka şubesine gelen silahlı kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bankadan yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alarak kaçtı. Polis taksiyle kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında bankaya gelen silahlı bir kişi, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Silahını banko görevlisine doğrultan soyguncu paraların yanında getirdiği çantaya doldurulmasını istedi. Görevlilerin çantaya doldurduğu yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alan soyguncu koşarak kaçtı.

SOYGUNCUYU ESNAF KOVALADI
Banka güvenlik görevlisi ve çevredeki esnaf soyguncuyu kovalamaya başladı. Soyguncu arkadan gelenlerin olduğunu görünce bir el havaya ateş etti. Ara sokakta taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli taksiyi Darülaceze Caddesi üzerinde durdurdu. Taksici soyguncunun Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde inerek uzaklaştığını söyledi.

BANKADA İNCELEME YAPILDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bankada ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Kaçan soyguncunun eşkalini ekiplere bildiren polisler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

şişli , banka soygunu