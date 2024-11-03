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Şişli'de otomobilde erkek cesedi bulundu

Şişli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
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İstanbul Şişli'de bir kişi, park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü. Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Kişinin üstünden O.E.'ye (53) ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

DHA

Etiketler istanbul ceset Şişli otomobil
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