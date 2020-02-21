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  4. 21 Şubat 2020 17:48

Şişli'de yangın ! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde ahşap bir binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Şişli'de yangın ! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
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İstanbul'un Şişli ilçesinde ahşap binada yangın çıktı.

Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNALARA SIÇRADI

Yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

1 KİŞİ HAFİF YARALI

İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı.

DHA

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