Şişli'de yangın ! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde ahşap binada yangın çıktı.
Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BİNALARA SIÇRADI
Yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.
Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
1 KİŞİ HAFİF YARALI
İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı.
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