SİT alanına villa yaptılar, kendileri yıktılar

İnşaatı yaptıran kişi, belediye ekiplerinin felaket ile ilgili kararlı tutumunu görünce, 4 villayı kendi iş makineleriyle yıktırdı.

Demre'ye bağlı Kapaklı Semti'nde Hazine'ye ait, bu arada natürel ve tarihi sit alanı bölgesinde bulunan 13 bin 997 metrekarelik alan üzerine kaçak olarak 4 villa yapıldı. Zilliyeti (kullanım hakkı), H.T. isimli bir yurttaşa ait olan arazi, 2017 senesinde C.K.'nın üzerine geçti. C.K., 2017 senesinde arazi üzerinde ikisi 100 metrekare, ikisi de 117.6 metrekare tabana oturan 2'şer katlı villa yapımına başladı. Yapılan yakıntılar üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Savunma Bölge Heyeti villaların yapıldığı yerin Kekova Özel Etraf Savunma Alanı'nda kaldığını, bölgenin birinci derece natürel ve tarih sit olduğu gerekçesiyle Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne suç ilanında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Demre Belediyesi ekipleri 2 Kasım 2018 tarihinde inşaatları mühürledi. Bunun sonrasında C.K., villa inşaatlarını M.T.'ye devretti. M.T. de damgaları kırarak inşaata yine başladı. 27 Kasım 2019 tarihinde Demre Belediyesi ekipleri inşaatları tekrar mühürledi. Demre Belediyesi bu süreçte M.T.'ye 525 bin, C.K.'ya 125 bin lira ceza uyguladı. 4 villa ile ilgili da Demre Belediyesi encümeni tarafından felaket kararı verildi.

KENDİSİ YIKTIRDI

Felaket kararının uygulanacağının bildirilmesinin hemen peşinden belediyeye bağlı iş makineleri geçen perşembe günü villaların olduğu noktaya yönlendirildi. Felakete giden ekipler villalara geçiş yapılan yolun iş makineleriyle kapatıldığını belirledi. Felaket için gelen ekiplerin geçişine müsaade edilmedi. Belediye ekiplerinin makineler kaldırılıp sebep olunmazsa emniyet güçlerinin kaldıracağı istikametinde ikazlarının hemen peşinden sebep olundu. Hemen peşinden villa sahibinin felaketi engellemek için getirttiği iş makineleriyle 4 villa yıkıldı. Felaket olaysız şekilde bitirdi.