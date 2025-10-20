Site bahçesinde tekme tokat kavga: Yaralılar var
Şanlıurfa'da bir sitenin bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
