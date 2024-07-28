Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın haşema ile havuza girmek isteyince site yönetimi tarafından havuz kapatıldı. O anlar kameralara anbean yansırken bir site yöneticisi ile güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi. Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. M.A. duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve M.A. bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

"HAVUZU KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Görüntüde A.K., M.A.’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, M.A. yaşananlara tepki gösterdi.

"BU KESİNLİKLE BİR AYRIMCILIK"

Kadının eşi M.A. ise yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Akçakoca’da sitede bir yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için aldık. Eşim tesettürlü. Cumartesi benim yokluğumda eşim daireye taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Havuza girmesinden 2 dakika sonra site yöneticileri ve güvenlikler, hemen gelip müdahale ediyorlar. Benim yokluğumda bir kadını 2 çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkarmaya çalışmaları kabul edilebilir bir durum değil. Haşema ile havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşime sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak bir durum değil. Bu kesinlikle bir ayrımcılık. Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir.”

GÖZALTINA ALINDILAR

Site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) kadının şikayeti üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemizde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo/haşema ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereği hasıl olmuştur. Haberde yer alan kadın vatandaşımızın Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitede yazlığının olduğu, 24.07.2024 günü saat 18.30 sıralarında siteye ait ortak havuza tesettürlü olduğu için haşema ile girdiği ve bir müddet sonra site görevlisi ile site yöneticisinin yanına gelerek haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve site yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

AK PARTİLİ KEŞİR'DEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üsteli, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez” dedi.

(DHA)-İHA

DHA / İHA