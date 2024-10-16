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  4. Sitede korku dolu anlar: 10 katlı bina alevlere teslim oldu

Sitede korku dolu anlar: 10 katlı bina alevlere teslim oldu

Sitede korku dolu anlar: 10 katlı bina alevlere teslim oldu
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İstanbul Başakşehir'de bir sitedeki 10 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

Sağlık görevlileri dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

Rüzgarın da etkisiyle diğer binalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

Etiketler başakşehir site 10 katlı bina yangın
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