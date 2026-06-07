Sivas'ta acı olay: Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
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Sivas'ın Kangal ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 49 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatköy’de meydana geldi. Çobanlık yapan K.B., hayvan otlatırken bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Fenalaşan B. için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, K.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından B.’nin cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
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