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  4. 12 Haziran 2020 21:49

Sivas'ta bir araç 20 metreden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

Sivas'ın Zara ilçesinde, kontrolden çıkıp 20 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir araç 20 metreden aşağı yuvarlandı: 1 ölü
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacıyurt Mezrası'ndan ilçe merkezine giden Necmettin Korkmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cesedi, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
Otomobil traktör ve çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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araç , kaza , sivas
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