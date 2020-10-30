Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.
Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.
Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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