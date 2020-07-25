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  4. 25 Temmuz 2020 14:36

Sivas'ta kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, dün sabah saatlerinde kaybolan 56 yaşındaki Murat Yıldırım'ın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu.

Sivas'ta kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
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Dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Murat Yıldırım için yakınlarınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapıldı.

Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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