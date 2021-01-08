Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaza, 21.30 sıralarında Hafik ilçesi Sivas Kadın Açık Cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden K.D. yönetimindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kamyonet refüje çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan İlyas Tuna (52) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü K.D. ise yaralandı. K.D, ihbar üzerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İlyas Tuna'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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