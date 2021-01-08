  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Ocak 2021 22:59

Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
A+ A-

Kaza, 21.30 sıralarında Hafik ilçesi Sivas Kadın Açık Cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden K.D. yönetimindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kamyonet refüje çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan İlyas Tuna (52) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü K.D. ise yaralandı. K.D, ihbar üzerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İlyas Tuna'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

trafik kazası , kaza , sivas
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM