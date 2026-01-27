Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiasında gerçek ortaya çıktı

  1. Anasayfa
  4. Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası!

DEM Parti'nin grup toplantısını yaptığı ve daha sonra sınıra doğru yürüyen kalabalığın içinden bir kesimin Türk bayrağına provokasyon düzenlediği Mardin'de yaşananlar sıcaklığını korurken Sivas'ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi yapıldığı öne sürüldü.

Mardin Nusaybin'de düzenlenen DEM Parti grup toplantısının ardından yürüyüşe geçen kalabalığın içindeki bir kesimin Türk bayrağına saldırısının gündemdeki sıcaklığı sürerken bu provokasyon bağlı bir başka olayın da Sivas'ta yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yapıldı. Sarsıcı iddianın yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaparak iddianın dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Açıklamada "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir." ifadeleri yer aldı ve görüntülerin 2024 yılına ait olduğu ve bağlamından koparıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."

 

