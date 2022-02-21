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Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Sivas’ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Cengiz Ç. (47) idaresindeki 58 FK 454 plakalı Şahin marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı Renault marka işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Ç. aracın içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis içerisindeki, A.P, A.Ç, E.K, M.B, M.K, F.K, F.Ö, T.A, S.O, S.U, A.A, M.E. isimli 12 yaralının ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

Etiketler sivas kaza otomobil
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