Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında bir kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.
Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin T. (31) yaşamını yitirdi.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.
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