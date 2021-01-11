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  4. 11 Ocak 2021 10:59

Sivil polisler torbacıları kıskıvrak yakaladı!

İstanbul Bağcılar'da torbacı olarak bilenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı. Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

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