Sivrisinek istilası İstanbul'un kapısına dayandı

Sıcak hava ile birlikte sivrisinekler özellikle akşamları Kocaeli’nde vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre hem sesleri hem de ısırmaları sonrasındaki kaşıntı nedeniyle vatandaşlara rahat vermeyen sivrisinekler kentte paniğe neden oldu. Halk arasında “zehirli” olarak adlandırılan ve bu yıl ilk defa ortaya çıkan sivrisinek türü ısırdığı bölgede büyük bir şişliğe sebep oluyor.

Yaraya dönüşen ve 15-20 gün iyileşmeyen ısırığı olan sivrisinekler tek bir insanı onlarca defa ısırabiliyor. Kent halkı sivrisinekler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Belediyenin düzenli olarak yaptığı ilaçlama da bu sivrisinek türü için henüz çözüm olmadı. Belediyenin ilaçları çare olmayınca Kocaeli halkı kendi önlemini aldı.

Çocuklarını oyun parkına götüren vatandaşlar salıncakların yanında ateş yakarak duman etkisiyle sivrisinekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

AEDES türü olduğu açıklanan sivrisineklerin, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'de yaşanan sel baskınları sonrasında çoğaldığı bildiriliyor.