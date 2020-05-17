Siyanür içip intihar eden kardeşler ile ilgili sıcak gelişme!

İstanbul Fatih’te 6 Kasım 2019’da aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Siyanür tespiti için detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Başkasının değil

Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, Savcılık, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan “Dikkat siyanür var” şeklindeki nottaki el yazısını, kardeşler dışında birine ait olup olmadığı konusunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na yollamıştı. Nottaki yazıyı inceleyen Adli Tıp Kurumu, söz konusu notun en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti. Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, devam eden soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.



Kuryelik yapıyordu

15 yıldır aynı evde oturan Yetişkin kardeşlerden Oya, Mimar Sinan Üniversitesi’nde sözleşmeli model olarak çalışıyordu. Yaz tatillerinde işsiz kalması ailenin ekonomisini ciddi derecede etkiliyordu.

Ailede sürekli bir işte çalışan sadece en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin idi. Cüneyt Yetişkin motorla kuryelik yapıyordu. Diğer iki kardeş ise çalışmıyordu.

Ailenin maddi sorunlar nedeniyle siyanür içtiği iddia edilirken, olayın yaşandığı semtte bakkal dükkânı işleten Yusuf Deniz, kardeşlerin 15 yıldır kendilerinden alışveriş yaptığını, son zamanlarda da maddi sıkıntı yaşadıklarını söylemişti.