Sizin de başınıza gelebilir! Bankada hayatlarının şokunu yaşadılar

Kahramanmaraş'ta Harun Göktaş ile eşi Ümmühani Göktaş'ın, internet bankacılığı şifrelerini ele geçiren komşuları Ökkeş K. ve Erdem Ş., çift adına 116 bin TL tutarında banka kredisi çekti. Avukatı aracılığıyla ikiliden şikayetçi olan Harun Göktaş, "Dükkan komşum bana iyilikle yaklaştı. Kendisini dost bilmiştim ancak bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış" dedi.

İddiaya göre, Ümmühani Göktaş'ın bir dönem işlettiği şekerlemeci dükkanından komşuları olan Ökkeş K. ve Erdem Ş., çiftin internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdi. İkili, geçen mayıs ayında da çiftin banka hesaplarına girip, önce iletişim numaralarını kendi cep telefonu numaralarıyla değiştirdi ardından da kredi başvurusu yaptı. 3 bankadan toplam 116 bin TL tutarında kredi çeken Ökkeş K. ve Erdem Ş., parayı farklı hesaplara aktardı. Bankalar tarafından gönderilen başvurunun alındığını ve kredinin onaylandığını bildiren mesajlar da şüphelilerin numaralarına gitti. Bu nedenle Göktaş çiftinin adlarına çekilen kredilerden haberi olmadı.

BANKAYA GİDİNCE ÖĞRENDİLER

Harun Göktaş, daha önce kullandığı kredinin taksitini ödemek için gittiği banka şubesinde, görevlinin "Sonradan çektiğiniz kredilerin ödenmeyen taksitleri var" uyarısıyla karşılaştı. Göktaş'ın kredi çekmediğini belirtmesi üzerine kredilerin kullanıldığı tarihler ile tutarları gösterilerek, gerekli bilgilendirmelerin de cep telefonuna gönderildiği bildirildi.

Yapılan kontrol sırasında mesajların gönderildiği telefon numaralarının komşularına ait olduğunu gören Harun Göktaş, Ökkeş K. ve Erdem Ş.'nin 2 ayrı bankadan kendi adına 106 bin liralık, eşi Ümmühani Göktaş adına da 10 bin liralık kredi kullandığını öğrendi. Bunun üzerine Göktaş çifti, Ökkeş K. ve Erdem Ş. ile görüştü. İkili ödeyeceklerini söyledikleri krediyi ödemedi. Ardından da kayıplara karıştı. Harun-Ümmühani Göktaş, avukatları Hacı Ali Akbaba aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına, suç duyurusunda bulundu.

'BANA YAKLAŞMASININ SEBEBİ BENİ DOLANDIRMAKMIŞ'

Bir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalıştığını ve mağdur olduğunu belirten Harun Göktaş, taksitleri 6 bin liranın üzerinde olan kredi borcunu ödeyemediğini söyledi. Göktaş,

"Dükkan komşum bana iyilikle yaklaştı. Ben de kendisini dost bilmiştim ancak bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış. İnternet bankacılığı şifremi haberim olmadan ele geçirmiş. Aldığı bu bilgilerle internet bankacılığı üzerinden benim adıma 106 bin liralık kredi çekilmiş. Adıma kredi çekildiğini 3 ay sonra bankaya gittiğimde öğrendim. Krediyi çektiği zaman kendi cep telefonu numarasını vermiş, bu nedenle hiç haberim olmadı. Komşuma kredi çekip çekmediğini sorduğumda kendisinin yaptığını ve parayı geri ödeyeceğini söyledi ama bir daha ulaşamadık."

'SES KAYITLARINI ALDIM'

Ümmühani Göktaş da dolandırıldığını, kaybettiği banka kartının yenisini çıkarmak için gittiği bankada öğrendiğini belirterek, "İki sene önce kredi çekmiştim. Adıma kart çıkmış ama haberim yoktu. Ökkeş K. internet bankacılığı şifremi alarak, 10 bin lira çekmiş. Kartımı kaybetmiştim, almaya gidince bankada, adıma 10 bin lira çekildiğini söylediler. 'Haberim yok' dedim. Telefon numarasını sorduğumda Ökkeş'in numarasını söylediler. Ökkeş'e 'Bu herhalde Erdem'in işi' dedim o da 'Yenge suçlu arama, biz yaptık bunu' dedi. Ben de ses kayıtlarını aldım, 59 dakikalık ses kaydı var, başkalarını dolandırdıkları var içinde. Savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Göktaş çiftinin avukatı Hacı Ali Akbaba ise adli süreci başlattıklarını belirterek, "Müvekkiller daha önceki kendilerine ait kredi borçlarını ödemek için bankaya gittiklerinde kredi borçlarının daha fazla olduğunu, kendilerinin bilgisi dâhilinde olmadan başka kredilerin çekildiğini öğreniyorlar. Buna ilişkin olarak tarafımıza geldiler. Biz de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ‘Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Şu anda soruşturma dosyamız devam ediyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de bu olayın takipçisi. Müvekkillerin mağduriyetinin giderilmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.