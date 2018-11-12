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  4. 12 Kasım 2018 09:56

Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası

TÜİK tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları kapsamında kapısı çalan bir vatandaş ankete katılmak istemeyince hakkında bin 332 TL para cezası kesildi.

Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
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Gülsüm Akkaya adlı vatandaşa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ankete katılmadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Geçen yıllarda da bazı vatandaşlarla aynı gerekçeyle cezalar kesilmesi tartışma yaratmıştı. Öyle ki TÜİK’in bu cezalardan büyük bir gelir elde etmesi de kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Kesilen son cezada, TÜİK, 2018 Ekim Ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması uygulamasında, ankete katılmayı reddeden Gülsüm Akkaya adlı vatandaşa 1332 lira para cezası kesti. Tebligatta, “geçerli bir mazereti olmaksızın anketi reddetmekten” cezanın kesildiği belirtildi.

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