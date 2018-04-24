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  4. 24 Nisan 2018 09:42

Skandal ! 23 Nisan'da çocukları böyle ağlattılar

Mersin’de bir ilkokuldaki 23 Nisan gösterisi kız öğrencilerin kıyafleri uygun bulmayan okul yönetimi tarafından yarıda kesildi.

Skandal ! 23 Nisan'da çocukları böyle ağlattılar
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Mersin'de bir ilkokuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerin kıyafetlerini uygun bulmayan okul yönetimi gösteriyi yarıda kesti. Gözyaşları içerisinde sahneden ayrılan çocukları aileleri teselli etmeye çalıştı.

Olay, Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı İlkokulu’nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3’ncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı. Kısa süre sonra Okul Müdürü Zülfikar Tekin, kürsüdeki görevlinin yanına giderek bir şeyler söyledi. Bu konuşmanın ardından da bir anda müzik kesildi.

Velilerin anlatımına göre, görevli öğretmenler çocukların sahneden çıkmasını istedi. Çocuklar gözyaşı dökerken, anne babalar çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

“ELBİSELER UYGUN DEĞİLDİ”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, “O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BU ZİHNİYETE TESLİM EDİLMİŞ”

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşananların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, “3’ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3’ncü Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda” diye konuştu. DHA
 

DHA

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