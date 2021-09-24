  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Skandal görüntüler! 8 yaşındaki çocuğa silah verdi, sonu felaket oluyordu!

Skandal görüntüler! 8 yaşındaki çocuğa silah verdi, sonu felaket oluyordu!

Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

Etiketler küçük kız kız çocuğu silah tabanca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardan yeni rekor geldi! Faiz kararı ateşledi, piyasalar karıştı! İşte son durum...
Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Somer şef MasterChef Türkiye'de kaışk attı
Bir bu eksikti! Tedavisi yok, sinekler bulaştırıyor, 8 köy karantinada!
Yok artık! Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan çok sert açıklama
Din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular
Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
Yenilebilir böcekler süpermarketlere geliyor