Skandal! Koronavirüs karantinası sırasında kreş neden kapatılmadı?

Sağlık Bakanlığı Çin’deki korona virüsü salgınının başlamasından sonra 28 Ocak’ta Ankara’daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin karantina hastanesi olarak kullanılacağını duyurmuştu.

Çin’deki 42 Türkiye vatandaşını taşıyan uçak 1 Şubat’ta Ankara’ya inmiş, 42 yolcu ile 20 mürettebat Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde gözlem altında tutulmuştu. Bugün de İran’dan getirilen 132 Türkiye vatandaşı karantina için aynı hastaneye götürüldü.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; hastaneyle aynı bahçede bulunan ‘Küçük Melekler’ adlı kreşin kapatılmadığı ortaya çıktı. Korona virüslü olduğundan şüphelenilen yolcuları taşıyan ambulanslar kreşin kapısının önünde durdu.

Yolcular, özel kıyafet giymiş personel tarafından hastaneye alınırken kreşin önünden geçti. Çocuğunu almak için kreşe gelen bir veli ambulansla taşınan kişilerde korona virüsü olma ihtimalini öğrenince karantina hastanesi içerisindeki kapatılmamasına tepki gösterdi ve “Hiç düşünülmeyen 150 tane çocuk var burada” dedi.

Kreşteki yaşları 3-ila 6 arasında değişen çocuk sayısının 120’ye yakın olduğu belirtildi. Çin’den gelenlerin hastaneden tahliye edilmesinden bir süre sonra kreşin tekrar açıldığı yaklaşık 10 gündür de açık olduğu öğrenildi.