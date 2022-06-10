Skandal olay: 5 lise öğrencisini taciz edip minibüsle ezdi!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyyar satıcılık yapan 4 kişi, yoldan geçen 5 lise öğrencisine tacizde bulunduktan sonra minibüsle ezmek istedi.

5 lise öğrencisine yönelik iğrenç sözlü taciz ve ardından dehşete düşüren minibüsle ezme olayı Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çankaya'nın Dikmen semtindeki olayda, iddiaya göre seyyar satıcılık yapan 4 kişi o esnada yoldan geçen 5 liseli kıza sözlü tacizde bulundu. Laf atılması üzerine lise öğrencileriyle şüpheliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerinden panik halinde uzaklaşan kızların otobüs durağına gittiğini gören şahıslar seyyar satıcılık yaptıkları araca binerek kızları takip etmeye başladı. Aracı kullanan Y.T. ve beraberindeki 3 kişi, durakta bekleyen kızların üzerine doğru minibüsü sürdü.

TACİZ ETTİKLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİ MİNİBÜSLE EZDİLER

Araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavilerinin devamı için hastaneye kaldırılırken, Y.T. polis ekiplerince yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kan donduran olay bir dükkânın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ŞİŞŞT GÜZELLİK"

Öğrenciler polise verdikleri ifadelerinde, birlikte okuldan çıktıklarını, yürüdükleri esnada sarımsak satan beyaz renkli aracın yanındaki 4 erkeğin kendilerine 'Şişt güzellik' gibi sözler söylediklerini, kendilerinin cevap vermediklerini ve yürümeye devam ettiklerini, akabinde beyaz renkli araçtaki şüphelilerin araçla kendilerini takip ettiklerini, otobüs durağında bekledikleri esnada şüphelilerin de araçla birlikte karşı tarafta beklediklerini söyledi.

Öğrenciler bu sırada şüphelilerden birinin yanlarına geldiğini, kendileri aracın fotoğrafını çektikleri esnada şüphelilerle tartıştıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yolun karşısına geçtikleri sırada aracın kendilerine arkadan çarptığını ifade eden öğrenciler çarpmanın etkisiyle yere düştüklerini ve yaralandıklarını, aracın sağ yolcu koltuğundaki şüphelinin araçtan inip kaçtığını, aracın da olay yerinden kaçtığını kaydetti.

"BURADAKİ KIZ ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ"

Olayın tanıklarından Meriç Beşiroğlu, “Çalışıyorduk, birdenbire bağırma çağırma sesi geldi. Biz de telaşla dışarıya çıktık. Bir tane beyaz minibüs kaldırıma çıkmıştı. Kaçacağını anladım. Geri gelmeye başladı. Kendimi yola doğru attım. Son gaz bastı yukarıya doğru kaçmaya başladı. Arkasından ’kaçma’ diye bağırdım. İlk başta kaza sandık ama sonradan olayın aslını öğrendik. Buradaki kız çocukları taciz etmiş, sonra da üzerine sürüp çarpmış. Kaçmasaydı cezasını biz kesecektik. Adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Gereğini yapacaktır. Ortalık çok kötüydü. Her tarafta kan vardı. Yerde yatanlar vardı” ifadelerini kullandı.

"SERVİS SÜRÜCÜSÜ KIZLARA LAF ATTI"

Başka bir tanık Eren Şahin ise “Dün burada bir tartışma oldu. Servis sürücüsü kızlara laf attı. Kızlar karşıya geçtiğinde onların üzerine bilerek sürdü. 5 kız vardı 4’ü ezildi. Sonra biz koştuk ama yetişemedik. Kızlarla önce tartışmışlar. Sonra da kendisine yediremedi herhalde sinirlendi. Arkalarından ezmeye gitti. Ardından da kaçtı. Arabadan inen iki kişi de koşmaya başladı. Birisi tekrar arabaya bindi. Kızların birisinin burnu kırılmıştı, diğerinin kafası yarılmıştı. Aracın içinde dört kişi vardı. Şoförün alkollü olduğu söyleniyor. Bayağı kargaşa, kalabalık oldu. Ambulansı, polisi çağırdık geldi müdahale etti” şeklinde konuştu.