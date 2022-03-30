Skandal olay: Polis memuru, görevi sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde görev yapan Larry Thompson isimli bir polis memuru, üniformasıyla arabasından cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandı.

Sosyal medyada polis memuru Larry Thompson’un cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Star'da yer alan habere göre Larry 'Benjamin' Thompson, Georgia eyaletinde görevinin başındayken polis aracında bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Crafty Cole isimli kullanıcı tesadüf eseri, telekomünikasyon firmasının kulesinin tepesindeyken çektiği polis memuru Thompson'un cinsel ilişki görüntülerini TikTok hesabından paylaştı. Söz konusu görüntüler “Polis kameralara yakalandı” notuyla paylaşıldı ve kısa sürede 16 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

DAHA ÖNCE DE ADI SKANDALLARA KARIŞMIŞTI

Larry Thompson’un adı daha öncesinde birçok olayla birlikte anılmıştı. Geçmişte bir kadın polis memurunu taciz etmesi, kovalamaca sırasında emekli bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olması ve yanlışlıkla bir subayı kolundan vurması nedeniyle Thompson’un hakkında defalarca soruşturma açılmıştı. Thompson’un son skandalı ise görevinden ayrılmasına neden oldu.