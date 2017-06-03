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  4. 03 Haziran 2017 14:27

Soframıza gelmeden el konuldu, faciadan dönüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaçak olarak kanatlı hayvan kesimi yapılan bir tesise yetkililerce baskın yapıldı.

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Yapılan baskında sağlıksız koşullarda kesilmiş çok sayıda ete el konulurken, tesis tahliye edilerek mühürlendi. 

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı desteği ile Yeşilyurt Mahallesinde kaçak kanatlı hayvan tesisine baskın düzenledi.

Yapılan baskında hayvan tesisinde sağlıksız koşullarda kesilmiş etleri gören Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tahliye işlemini yaptı.

Yapılan baskında E.A., ait olduğu öğrenilen tesiste bir adet soğuk hava deposu, depo içerisinde 32 kasa içerisinde 480 kilo tavuk eti, 55 kilo sakatat, 350 kilo kemik bulundu.Ele geçirilen etler imha edildi. Tesis yetkililer tarafından mühürlenirken, tesis sahibine işlem yapıldığı öğrenildi. 

İHA

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