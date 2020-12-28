Sokağa çıkma yasağı bitti; vatandaş yola koyuldu!

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı.
Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
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