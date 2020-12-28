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  4. 28 Aralık 2020 07:31

Sokağa çıkma yasağı bitti; vatandaş yola koyuldu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma yasağı bitti; vatandaş yola koyuldu!
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

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