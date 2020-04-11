Sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Küçükçekmece'deki bir grup, parkta otururken polis tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen grup, önce tartıştı sonra polise saldırdı.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

BURSA'DA POLİSE DİRENEN KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı. Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., hakaretler savurarak, eve dönmemek için direndi. Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.