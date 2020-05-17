Sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olan işçilere ceza

İşçiler sokağa çıkma yasağının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 15.00 – 23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarla korna çalarak ve marş söyleyerek gitti.

Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçel’in onayladığı ceza tutanaklarını Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca duyurdu.12'si belediyenin görevli temizlik işçisi, 17 kişiye 3 bin 150'şer TL para ceza verildi.

'GEREKİRSE BEN VERİRİM'

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu kesilen cezalar siyasidir. Bu cezaların kamuoyuna AK Parti Grup Başkan Vekilince duyurulması şüpheleri artırmıştır. Gerekirse bu cezaları ben öderim ama işçi kardeşlerimin küçük siyasete alet edilmesine izin vermem” dedi.

'1 MAYIS'TA ÇALIŞMALARI YASAL MARŞ SÖYLEMELERİ YASAK'

Arda,“Belediye çalışanı emekçi arkadaşlarımız, 1 Mayıs günü temizlik araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyerek marşlarla görev değişikliği yaptılar. 12 personelimizin tamamı sokağa çıkma yasağından muaftı. Bu durum bilinmesine karşın Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işçilerimize ceza kesti. Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer de bu cezayı onayladı. İşin ilginç yanı, kaymakamın onayladığı belgeyi kamuoyuna Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca duyurdu. Karşımızda işçilerin 1 Mayıs günü iş bölgelerine giderken araçlarını süslemesine ve marş söylemesine tahammül edemeyen bir zihniyet var. İşçilerin 1 Mayıs’ta çalışmaları yasal ama marş söylemeleri, temizlik aracını süslemeleri yasak. Her ne kadar toplu iş sözleşmesi ile maaşlarını düzenlesek de halen daha ülkedeki ekonomik gerçekler karşısında düşük kalan gelirlerle çalışmak zorunda kalan temizlik personelimiz üzerinden siyaset yapmak adına keyfi cezalar kesmek ve onları kamuoyunun önüne atmak hiçbir ahlaka sığmamaktadır” dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİNİN DUYURMASI NE ANLAMA GELMEKTETİR?

Arda verilen cezaları kamuoyunun vicdanına sunduğunu belirterek, “Devletin kaymakamının onayladığı belgeyi AK Parti Grup Başkan Vekilinin sosyal medya üzerinden duyurması ne anlama gelmektedir? Gaziemir Belediyesi’nin AK Parti Grup Başkan Vekili, işçilerin haklarını bu kadar düşünüyorsa cezanın yazılmaması için her hangi bir girişimde bulunmuş mudur? Sokağa çıkma yasağından muaf olan işçilerimizin kesilen bu cezaları nasıl ödeyeceğini hiç düşünmüş müdür? İftira siyasetinin bizleri sarsmak bir yana, tüm emekçileri birbirine kenetlediğinin farkında mıdır? Biz; gelişen, değişen Gaziemir için mücadeleye devam edeceğiz. Evlerine ekmek götürmek için mücadele eden emekçi kardeşlerimin ‘küçük’ siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğim. Öncelikle itiraz edeceğiz. Eğer ki, cezalar iptal edilmezse bu cezaları gerekirse kendim ödeyeceğim ama işçi kardeşlerimin, bu zorlu ekonomik koşullarda neredeyse aldıkları aylık maaşları kadar bir cezayı ödemesine izin vermeyeceğim. Konuyu kamuoyunun vicdanına sunuyor, bu siyasi cezaların derhal iptal edilmesini talep ediyorum” ifadelerinde bulundu.(BirGün)

