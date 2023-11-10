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Sokağa terk edilen bebekten acı haber

Sokağa terk edilen bebekten acı haber
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İstanbul Esenyurt'ta poşete konulup konteynerin yanına bırakılan bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ve anneannesi gözaltında.

İstanbul Esenyurt'ta konteynerin yanına bırakılan poşetteki bebek, hayatını kaybetti.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün konteynerin yanına bırakılan bir poşet içerisinde bebek gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö'nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyup konteynerin yanına bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA

Etiketler istanbul esenyurt bebek
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