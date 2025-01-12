Sokak düğününde maganda dehşeti: 9 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

Adana'da, sokakta düzenlenen düğünde tabancayla ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği 9 yaşındaki K.A., kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen K.A.’nın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA